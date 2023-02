Portugueses vão mais vezes às compras, mas trazem menos produtos

© Pixabay

Ir às compras está cada vez caro. De acordo com o estudo "Shopper Insights" da consultora Kantar (analisado pela consultora e pela Centromarca - Associação Portuguesa de Empresas de Produtos de Marca), de 2021 para 2022 os portugueses foram mais vezes às compras (um aumento de 4%), mas o conteúdo do carrinho encolheu, tendo o seu volume médio diminuído 13,2%.

Da mesma forma, no ano passado, e em relação a 2018, o gasto médio em cada ida às compras subiu 5,1%. Já em comparação com 2021, desceu 5,5%.

Como diz a Centromarca em comunicado, "os números mostram que a inflação impediu o regresso dos padrões de compra dos portugueses a valores do pré-pandemia", o que significa que 60% das categorias de produtos de grande consumo registaram quedas no volume de compras entre 2021 e 2022. Por outro lado, 15% conseguiram ocasiões de compra.

Como revela o estudo, os consumidores nacionais valorizam as marcas de fabricante, tanto que mesmo em "discounters, como o Minipreço, LIDL e Aldi, estas marcas entram em praticamente oito em cada 10 carrinhos de compras".

No que às marcas de distribuidor (marca própria) diz respeito, o "Shopper Insights" diz que quem encheu os carrinhos de compras apenas com estes produtos, o fez em 26 vezes. Já quem escolheu produtos com a marca de fabricante, fê-lo 32 vezes.

Pedro Pimentel, diretor geral da Centromarca reconhece que "há uma transferência de uma parcela significativa do consumo para as marcas próprias dos retalhistas, muito por força do crescimento dos retalhistas que disponibilizam ao consumidor um sortido muito fortemente constituído pelas suas próprias marcas".

Por seu turno, a Clients and Analytics Director da Kantar em Portugal, Marta Santos, refere que "o consumo está em constante mudança, sendo preciso compreender, cada vez mais, o papel da inovação, o desenvolvimento dos novos espaços de consumo, as motivações e os benefícios procurados pelos consumidores".