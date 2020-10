Portugueses voltam a reforçar depósitos em plena crise

Notas de 50 euros para verificação por maquina. No dia em que foi lançada a nova nota de 50 euros, o Banco de Portugal (BdP) permitiu a recolha de imagens no Complexo do Carregado, o edifício de alta segurança onde se fazem notas e se guarda parte do ouro do país (Reinaldo Rodrigues/Global Imagens) © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

As famílias voltaram a reforçar a poupança através de depósitos bancários, no mês de setembro, em plena crise económica provocada pelas medidas adotadas no âmbito do combate à epidemia do novo coronavírus.

"Os depósitos de particulares nos bancos residentes totalizavam 158,1 mil milhões de euros no final de setembro", refere o Banco de Portugal numa atualização do seu 'Boletim Estatístico'.

Adianta que a taxa de variação anual (tva) foi de 7,0%, valor 0,2 pontos percentuais (pp) acima do registado em agosto.

Os portugueses têm vindo a rechear as suas contas durante a fase de pandemia. No mês de julho, foi atingido o valor recorde nos depósitos, com um montante de 159,2 milhões de euros depositados pelos particulares. O montante recuou no período de férias e voltou a subir em setembro.

Quanto aos empréstimos a particulares, subiram para 119,8 mil milhões de euros em setembro, de 119,5 mil milhões de euros em agosto, segundo dados do supervisor bancário.

"A tva dos empréstimos a particulares para habitação foi de 2,0%, refletindo uma subida de 0,2 pp face a agosto. Nos empréstimos para consumo, a tva situou-se nos 2,7%, menos 0,9 pp do que no mês anterior", adianta.