Portway confirma caso de Covid-19 em trabalhadora no aeroporto do Porto

A Portway confirma um caso de infeção por Covid-19 entre a sua força de trabalho no Aeroporto Sá Carneiro. Em comunicado, a empresa que presta serviços às companhias de aviação nos aeroportos adianta que acionou o plano de contingência e “está a fazer todos os esforços possíveis e a tomar todas as medidas necessárias para conter a propagação do vírus entre os seus trabalhadores”.

A trabalhadora em causa já estava em casa em situação de isolamento antes de ter confirmado positivo. A empresa adianta ainda que “antes deste caso, verificaram-se dois outros casos positivos de Covid-19, mas em candidatos em formação inicial na unidade do Porto, formação que decorria num edifício que fica separado do aeroporto Francisco Sá Carneiro. Esse edifício foi de imediato encerrado e desinfetado e vai manter-se fechado até novas indicações. Todos os trabalhadores dessas instalações foram colocados em quarentena profilática”.

Também foram contactados todos os formandos e trabalhadores com quem os formandos infetados possam ter interagido, e a Portway pede para que “entrem em contacto com o SNS24 e sigam as indicações de forma absolutamente rigorosa”.

A empresa garante que a situação está a ser acompanhada em permanência e a ser gerida de acordo com as recomendações das autoridades de saúde.