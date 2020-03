Portway não renova contratos a termo, atividade caiu 90%

A Portway registou, nos últimos dias, uma quebra na atividade superior a 90% devido à pandemia de Covid-19, e decidiu não renovar os contratos a termo para assegurar que continua em funcionamento.

“Por esta altura, a quase totalidade dos nossos clientes suspenderam as suas operações nos aeroportos portugueses. A crise provocada pela pandemia Covid-19 está a afetar de forma particularmente grave o setor da aviação e do turismo. Consequentemente, a atividade da Portway registou uma quebra drástica tendo, nestes últimos dias, uma redução superior a 90% face aos movimentos previstos”, indicou a empresa de assistência em terra nos aeroportos, em resposta às questões da agência Lusa.

Assim, e sendo “expectável que a situação não melhore”, a empresa de ‘handling’ adotou medidas imediatas “para assegurar o seu funcionamento”, como a não renovação dos contratos com término nas próximas semanas. Porém, a Portway garantiu que tenciona voltar a contratar, “à medida que o volume do negócio for recuperando”.

Entre os serviços disponibilizados pela Portway nos aeroportos encontram-se o embarque e acolhimento de passageiros, o carregamento e descarregamento das aeronaves, a preparação de voos e o transporte de passageiros e tripulações.