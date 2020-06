Postos de abastecimento de combustível excluídos do encerramento às 20h

Os postos de combustível podem funcionar para além das 20 horas na região de Lisboa e Vale do Tejo, esclareceu esta quarta-feira o governo, mas apenas para abastecimento de gasóleo e gasolina.

“Os postos de abastecimento de combustíveis estão excetuados do disposto no n.º 2 do artigo 5.º-B do regime anexo à Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/2020, de 29 de maio, na sua redação atual, exclusivamente para efeitos de venda ao público de combustíveis e abastecimento de veículos”, lê-se no despacho publicado em Diário da República, assinado pelo ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira.

O diploma vem ainda permitir aos estabelecimentos que normalmente funcionam 24 horas por dia, como as áreas de serviço, abrirem mais cedo, às 6 horas, embora mantendo a obrigatoriedade de encerrar às 20 horas. Com a pandemia estes estabelecimentos tiveram de começar a abrir apenas às 10 horas.

Na segunda-feira o executivo aprovou medidas mais restritivas para o comércio e serviços na grande Lisboa, obrigando ao encerramento às 20 horas para todos os estabelecimentos. As estações de serviço foram também proibidas de vender bebidas alcoólicas.

A resolução do Conselho de Ministros deixou no entanto algumas dúvidas nos agentes económicos que o governo tem vindo a esclarecer. Foi também o caso das empresas de grande distribuição, que estranharam o limite de horário, nomeadamente nas lojas dos centros comerciais.