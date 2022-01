Postos de carregamento Mobi.E aumentam 66,5% em 2021 e utilização sobe 48%

© João Girão/Global Imagens

Os postos de carregamento da rede nacional de mobilidade elétrica (Mobi.E) aumentaram 66,5% para 2360, em 2021, e o nível de utilização cresceu 48%, acompanhando as vendas de veículos elétricos.

"O ano de 2021 foi marcado pela quebra mensal sucessiva de recordes na rede nacional de mobilidade elétrica (rede Mobi.E), acompanhando a tendência registada nas vendas de veículos elétricos", apontou, em comunicado a Mobi.E.

O número de postos de carregamento nesta rede aumentou assim, no período em causa, 66,5%, enquanto as vendas de veículos elétricos progrediram 53,1%.

Por sua vez, o número de utilizadores avançou 48% para mais de 58.500, que foram responsáveis por 1,46 milhões de carregamentos, o que se traduziu num crescimento de 56% em comparação com 2020.

Estes utilizadores registaram um consumo de 18,5 gigawatts por hora (GWh) de energia, uma subida de 75%, permitindo reduzir a emissão de dióxido de carbono (CO2) em cerca de 13,4 milhões de toneladas (77%).

Já os postos de carregamento cresceram "significativamente" atingindo os 2.360, disponibilizando mais de 4.880 toneladas, "traduzindo-se num ritmo de instalação médio de 18 postos de carregamento por semana".

No total, a cobertura da Mobi.E chegou, até ao final de 2021, a 302 municípios, "que representam uma cobertura geográfica superior a 98%".

"A transição para a mobilidade elétrica é uma realidade que importa agora consolidar com a confiança crescente dos utilizadores na rede Mobi.E. O sucesso alcançado em 2021 dá um grande alento para enfrentarmos os exigentes desafios dos próximos anos, em termos de posicionamento nos critérios de potência previstos na futura legislação europeia e no cumprimento dos objetivos de descarbonização", afirmou, citado no mesmo documento, o presidente da Mobi.E, Luís Barroso.

A Mibi.E, S.A., é uma empresa pública que atua, desde 2015, como Entidade Gestora da Rede de Mobilidade Elétrica (EGME), assumindo a responsabilidade da gestão e monitorização da rede de postos de carregamento elétricos, segundo a informação disponível na sua página na internet.