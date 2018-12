Pouco mais de um terço dos portugueses está satisfeito com o sistema educativo em vigor em Portugal, ou seja, apenas 36.7% da população. O mesmo acontece com os custos associados, em relação aos quais apenas 34% dos portugueses tem uma reação positiva. A contrariar a tendência está a confiança no ensino público, que tem vindo a aumentar.

As conclusões são do Estudo da Sociedade Portuguesa – Confiança no Sistema Educativo e Hábitos de Poupança em Portugal, do Observatório da Sociedade Portuguesa da Católica Lisbon School of Business & Economics. No que diz respeito ao nível de confiança na escola pública, 48.2% dos inquiridos diz ter “alguma confiança” e apenas 5.4% revela bastante confiança, em contraste com os 2.1% que diz não confiar nas escolas púbicas em Portugal.

Quanto à qualidade do sistema educativo, 41.9% dos portugueses referem que tem “boa a muito boa qualidade”, 34.9% acham que tem “qualidade razoável” e 23.2% indicam que tem “má ou muito má qualidade”.

Pode dizer-se que, em média, os portugueses têm um nível moderado baixo de confiança em escolas públicas em Portugal. Quando comparados os resultados obtidos no mesmo estudo em novembro de 2017, verifica-se um crescimento de 7.8% no nível de confiança com as escolas públicas em Portugal.

Para a maioria dos portugueses, as escolas católicas ou relacionadas com a igreja estão entre as mais fracas. Em contraste, e apesar da insatisfação geral, quase metade dos portugueses tem preferência pela escola pública. Igualmente, mais de metade dos portugueses elogia a escolas privadas independentes.