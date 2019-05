Poupa Energia. 3000 já mudaram de comercializador e pouparam 307 mil euros/ano

Lançado em 2017, o portal Poupa Energia, operacionalizado pela ADENE – Agência para a Energia, já registou até ao momento quase 3000 mudanças de comercializador de energia elétrica, que equivalem a quase 307 mil euros poupados anualmente por mudança de tarifário através das simulações realizadas online.

No total, foram realizadas quase 320 mil simulações e passaram pelo portal cerca de 3000 utilizadores regulares. Quanto a visitantes, ultrapassam já os 350 mil no espaço de dois anos. Quanto aos tarifários de eletricidade e gás natural disponíveis para consulta e adesão no portal são neste momento 322.

No final do ano passado e tendo em conta os valores acumulados de 2018, a ADENE dava conta de apenas 1.859 pedidos de mudança de comercializador, 170 mil visitas ao portal e 168 mil simulações. Nessa altura, o Poupa Energia registava um total de 186.503 euros por ano poupados por mudança de tarifário diretamente através do portal.

No final de 2018, Galp Power, Goldenergy e Iberdrola eram as empresas mais beneficiadas com o portal Poupa Energia, somando 92% dos pedidos de mudança de comercializador realizados através do site da ADENE. No acumulado, as três empresas somam no total quase 1000 dos pedidos de alteração de tarifário e de empresa de fornecimento de energia doméstica.

Com Lisboa a dominar, os consumidores que visitam o portal procuram, em primeiro lugar, ofertas de tarifários dual, eletricidade e gás natural, em segundo lugar tarifários de eletricidade e, por último, ofertas de gás natural, refere o último relatório do Poupa Energia.

Visando servir um universo de 6.5 milhões de consumidores de eletricidade e 1.5 milhões de consumidores de gás natural, o portal Poupa Energia disponibiliza ainda informação relevante sobre eficiência energética. O Portal Poupa Energia, lançado pelo Governo através do decreto-lei n.º 38/2017 de 31 de março, é dirigido a todos os consumidores de gás natural e eletricidade.

Com o objetivo de chegar a todos os portugueses, o portal marca também presença na rede de espaços do cidadão gerida pela AMA – Agência para a Modernização Administrativa, contribuindo para que cidadãos com maior dificuldade na utilização das tecnologias de informação passem a ter apoio nos Espaços Cidadão para saber como mudar de comercializador e poupar na fatura de energia. O serviço está disponível nos Espaços Cidadão dos concelhos de Braga, Porto, Penafiel, Vila Nova de Gaia, Aveiro, Coimbra, Viseu, Lisboa, Setúbal e Faro, que representam cerca de 1.8 milhões de habitantes, de acordo com os Censos de 2011. Até ao final do primeiro trimestre de 2019, toda a rede de balcões do país deveria estar abrangida, num total de 487 Espaços Cidadão, que disponibilizam mais de 200 serviços públicos.