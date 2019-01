Poupança e investimento na zona euro aumentam no terceiro trimestre

A taxa de poupança das famílias na zona euro aumentou para os 12,3% no terceiro trimestre de 2018, segundo dados esta sexta-feira divulgados pelo Eurostat.

No terceiro trimestre de 2018, a taxa de poupança das famílias subiu para os 12,3%, quer face aos 11,7% do período homólogo, quer comparando com os 12,1%” registados entre abril e junho.

Segundo o gabinete estatístico da União Europeia, a taxa de investimento das famílias foi, entre julho e setembro, de 9,4%, estável face ao trimestre anterior, mas acima dos 9,0% homólogos.

No terceiro trimestre, as empresas da zona euro aumentaram a sua taxa de investimento quer face ao período anterior (22,4%), quer ao homólogo (23,0%).

De acordo com o gabinete de estatísticas da União Europeia, a margem de lucro das empresas não financeiras da zona euro fixou-se no terceiro trimestre do ano passado nos 40,3%, recuando face ao trimestre anterior (40,6%) e ao período homólogo de 2017 (41,3%).

Estas estatísticas são divulgadas juntamente com o Banco Central Europeu.