Power of Intelligence reúne lusofonia entre 14 e 16 de dezembro

Com o objetivo de estimular o debate e a ativação do tema "Intelligence" em língua portuguesa tem lugar, entre 14 e 16 de dezembro, a Conferência PI - Power of Intelligence, num formato digital que irá permitir reunir participantes de várias geografias da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

A conferência está ancorada a três eixos estratégicos - social, económico e tecnológico -, sob três vetores comuns, o português, a intelligence e a interação.

O evento, que terá lugar na plataforma WEBEX, é de acesso gratuito e reunirá em simultâneo participantes das cidades de Bissau, Brasília, Díli, Lisboa, Luanda, Malabo, Maputo, Praia e São Tomé.

Segundo a organização, a era da informação e inteligência "num mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, afirma-se hoje como uma realidade incontornável no domínio internacional" e, por isso, "é desejável que se gere debate sobre estes temas também em português!"

Nasce assim a Conferência PI, com o propósito de disseminar o conhecimento de um leque alargado de especialistas no domínio da Inteligência, num formato interativo, conectivo e partilhado pela CPLP e sua diáspora.

Em debate estarão 14 temas do domínio da inteligência, entre os quais a educação, negócios, ciberespaço, desporto, estratégia, entre outros.