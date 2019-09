PPP de Vila Franca: grupo Mello sai em maio de 2021

Nem mais um dia. O grupo Mello rejeitou a proposta do governo para manter a gestão do Hospital de Vila Franca por mais “dois ou três anos após o fim do contrato, até que fosse tomada uma decisão do Estado sobre o modelo de gestão futuro”. Sendo certo que a parceria público-privada não seria renovada, conforme decisão comunicada à José de Mello Saúde (JMS) neste verão.

O grupo dono da CUF deixará, portanto, de estar aos comandos do Hospital, considerado um dos melhores do país, na data prevista no contrato: 31 de maio de 2021. Chega assim ao fim uma parceria que, segundo os números da Comissão Técnica de Acompanhamento de Projetos (que inclui técnicos das Finanças e da Saúde) divulgados em julho, permitiu ao Estado poupar pelo menos 56 milhões de euros em sete anos.

No próprio documento de denúncia do contrato com o grupo Mello, o governo pedia tempo para decidir sobre o futuro daquele hospital, propondo à entidade gestora “a possibilidade de o contrato ser renovado por um período não superior a 24 meses, prorrogável por 12 meses, de forma a garantir a implementação das decisões que venham a ser tomadas”. A JMS comprometeu-se a analisar o pedido de prolongamento do contrato, que o próprio Estado sublinhava, no mesmo documento, ser “o reconhecimento da qualidade da gestão atual e dos serviços prestados à população pelo Hospital Vila Franca de Xira”.

Gerido pelo grupo Mello desde 2011, o Hospital de Vila Franca de Xira foi distinguido no SINAS – Sistema Nacional de Avaliação em Saúde, promovido pela Entidade Reguladora da Saúde, entre os três melhores do país (o primeiro lugar, pelo segundo ano consecutivo, foi para Braga, também gerido pela JMS) e reconhecido nos prémios TOP 5 – A Excelência dos Hospitais, promovido pela multinacional de benchmarking clínico IASIST, entre outros.

O governo anunciou em maio que não iria renovar a PPP de Vila Franca (por dez anos). Mesmo depois de os autarcas dos cinco municípios servidos por aquela unidade (Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Vila Franca de Xira e Benavente), socialistas e do PCP, se terem juntado para defender a continuidade da gestão de “um dos melhores hospitais do país”. “A resposta que o hospital tem dado às populações é muito positiva e os munícipes estão satisfeitos com os cuidados de saúde prestados”, sublinharam os autarcas numa missiva conjunta (que pode ler aqui), em junho.