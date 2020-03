PR. Governo é que vai definir regras de “liberdade de circulação individual”

Vai ser o governo a estabelecer os limites concretos de liberdade de circulação individual no âmbito do estado de emergência nacional que vai ser declarado a partir desta meia-noite, diz o projeto de decreto do Presidente da República, publicado esta quarta-feira, 18 de março.

De acordo com a proposta de Marcelo Rebelo de Sousa, o texto presidencial define em termos genéricos as restrições que vão vigorar durante os próximos 15 dias (período de exceção que deverá ser renovado várias vezes, podendo chegar a durar meses, segundo deu a entender o primeiro-ministro).

O projeto presidencial refere que as autoridades vão poder limitar o “direito de deslocação e fixação [de pessoas] em qualquer parte do território nacional”.

Por decisão das “autoridades públicas competentes”, neste caso as tutelas do governo (polícias, militares, etc.), pode ocorrer “confinamento compulsivo no domicílio ou em estabelecimento de saúde”. O mesmo que dizer que, a qualquer altura, pode ser decretado algum tipo recolher obrigatório se houver suspeitas relacionadas com a contaminação pelo coronavírus.

O projeto do PR diz ainda que podem ser feitas “cercas sanitárias” e passa a haver a possibilidade de “interdição das deslocações e da permanência na via pública que não sejam justificadas”.

Relativamente aos limites de circulação, há uma série de exceções previstas pelo PR. Os limites devem ser “na medida do estritamente necessário e de forma proporcional” e não se devem aplicar a uma série de razões “justificadas”.

Por exemplo, razões “justificadas” podem ser o “desempenho de atividades profissionais” (sem dizer quais, vai depender do governo), a “obtenção de cuidados de saúde”, a “assistência a terceiros”, nomeadamente os mais idosos, crianças, doentes e pessoas com deficiências, o “abastecimento de bens e serviços” e “outras razões ponderosas”, tudo isto têm de ser exceções dentro do estado de emergência.

Como referido, o PR remete agora para o governo a definição dos limites concretos da liberdade de circulação das pessoas, embora diga já que esta liberdade deve estar sujeita a um critério: quem anda na rua deve fazê-lo de preferência sozinho, sem companhia humana.

“Cabe ao governo, nesta eventualidade, especificar as situações e finalidades em que a liberdade de circulação individual, preferencialmente desacompanhada, se mantém”, refere o texto do Presidente.

(em atualização)