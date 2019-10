P&R. E agora o que acontece com o acordo do brexit?

-Reunião do Parlamento

Os deputados têm de ocupar os respetivos lugares na Câmara dos Comuns este sábado às 9:30 da manhã. O debate não tem hora limite para terminar. É a quinta vez que Westminster abre ao sábado. A primeira aconteceu a 02 de setembro de 1939, com o início da II Guerra Mundial. A última foi a 03 de abril de 1982, para debater a invasão das Maldivas.

-Câmara dos Lordes

A câmara alta do Parlamento britânico também se reúne este sábado, mas não vai tomar qualquer decisão sobre o que se segue no processo de saída do Reino Unido da UE.

– Os “ayes” e os “noes”

A votação poderá ser renhida, uma vez que Boris Jonhson não detém a maioria no Parlamento. Pelas contas do Financial Times, 319 deputados vão votar a favor do acordo e 315 contra. A diferença é curta, mas suficiente.

-Sem adiamentos

Caso o acordo seja aprovado, e na ausência de um pedido de extensão “técnica”, o Parlamento britânico tem apenas oito dias úteis para aprovar a legislação que ratifica a saída da União Europeia. Este passo implica aprovações tanto do lado da Câmara dos Comuns como da Câmara dos Lordes.

-Período de transição

A partir do momento em que se efetivar a saída a 31 de outubro, começa o período de transição para negociar as futuras relações entre o Reino Unido e a União Europeia. Este período acaba a 31 de Dezembro de 2020, mas é extensível por mais um ano ou dois, ou seja, no máximo, a saída efetiva pode acontecer apenas em 2023.