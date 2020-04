PR promulga crédito a pescas e remuneração a 100% a pais que trabalham no Estado

O Presidente da República promulgou hoje três diplomas do governo, entre os quais o que cria uma linha de crédito com juros bonificados dirigida aos operadores do setor da pesca. A nota sobre a promulgação foi hoje publicada no site da Presidência da República.

Além do diploma que cria uma linha de crédito com juros bonificados para os pescadores, Marcelo já deu luz verde às “normas excecionais e temporárias destinadas à prática de atos por meios de comunicação à distância”, que pretende “viabilizar a prática de atos à distância” para agilizar “a tramitação de processos urgentes nos julgados de paz, facilitar os pedidos de registo ainda não disponíveis online e dar continuidade aos procedimentos e atos de registo, e ainda assegurar a tramitação dos procedimentos conduzidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial”.

Marcelo deu ainda seguimento à lei que prevê remuneração a 100% para toda a função pública no âmbito da proteção na parentalidade, caso haja “eventualidade de maternidade, paternidade e adoção, dos trabalhadores que exercem funções públicas integrados no regime de proteção social convergente, passando o subsídio de assistência para filho a 100% da remuneração de referência em qualquer dos regimes”. (Leia mais aqui)

Com o diploma que cria uma linha de crédito dirigida aos operadores do setor da pesca, o governo pretende disponibilizar “às empresas que operam nesta área, às organizações de produtores e à indústria de transformação, a custos reduzidos, os meios financeiros necessários à manutenção da atividade.” O objetivo é ajudar a “superar as dificuldades de tesouraria” decorrentes das adaptações à sua atividade “nos termos do quadro temporário de medidas de auxílio estatal criadas pela Comissão Europeia para apoiar a economia”, no atual surto de covid-19.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 470 mortos, mais 35 do que na sexta-feira (+8%), e 15 987 casos de infeção confirmados, o que representa um aumento de 515 em relação a sexta-feira (+3,3%). Dos infetados, 1.175 estão internados, 233 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 266 doentes que já recuperaram. Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril.