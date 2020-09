Praças de alimentação dos shoppings limitadas a quatro pessoas por grupo

A partir do dia 15 de setembro, as zonas de restauração dos centros comerciais vão ficar limitadas a quatro pessoas por grupo e os ajuntamentos em todo o país reduzido a dez pessoas.

São algumas das medidas anunciadas esta quinta-feira pelo Governo a implementar na próxima semana, alargando a situação de contingência que ainda se aplicavam na Área Metropolitana de Lisboa (AML) a todo o país.

“Temos que ter a consciência que vamos entrar numa nova fase e que é necessário adotar medidas preventivas”, avisou o primeiro-ministro no final do Conselho de Ministros que aprovou as novas regras.

Os estabelecimentos comerciais só podem abrir após as 10h00 e terão de encerrar entre as 20h00 e 23h00, estando a decisão nas mãos dos municípios.

De acordo com o primeiro-ministro, haverá “exceções” em que será possível o comércio abrir antes das 10h00, tendo avançado como exemplos as “pastelarias, cafés, cabeleireiros e ginásios”.

Quanto ao horário de encerramento dos estabelecimentos, passará a ser obrigatoriamente entre as 20h00 e as 23h00, cabendo a cada município a determinação da hora exata, “em função da realidade específica do seu concelho”.

Proibida venda do álcool a partir das 20h00

A partir do dia 15 de setembro a proibição da venda de álcool a partir das 20h00, que estava em vigor na Área Metropolitana de Lisboa (AML), é alargada a todo o país. Nas estações de serviço a venda de bebidas alcoólicas fica mesmo proibida.

Também fica impedido o consumo de álcool na via pública para evitar o ajuntamento de pessoas que fica limitado a dez pessoas, tal como acontecia até agora na AML.

Notícia atualizada às 16h10