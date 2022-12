Prazo de pagamento do IMI e IUC alargado até 2 de dezembro

© Paulo Spranger/Global Imagens

As dificuldades de acesso ao Portal das Finanças que ocorreram ontem de manhã levaram o Ministério das Finanças a alargar o prazo de pagamento da Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e do Imposto Único de Circulação (IUC), com data de pagamento até 30 de novembro, até amanhã, dia 2 de dezembro.

"Atendendo aos constrangimentos informáticos verificados temporariamente no Portal das Finanças na manhã de quarta-feira, 30 de novembro, e de modo a salvaguardar os direitos e garantias dos contribuintes, os prazos para pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e do Imposto Único de Circulação (IUC) que terminassem a 30 de novembro foram prorrogados até ao próximo dia 2 de dezembro, inclusive. Não são devidos quaisquer juros ou penalidades associados a este alargamento dos prazos", informa o Ministério das Finanças em comunicado.