Prazo para senhorios pedirem redução de IMI foi alterado pela segunda vez

Os senhorios que pretendam aderir ao regime especial que limita o valor do IMI, impedindo que este supere o rendimento das rendas, vão poder apresentar a declaração de rendas entre os dias 1 e 20 de março.

É a segunda vez que o Ministério das Finanças altera o prazo para participação das rendas.

O novo calendário está estabelecido numa portaria publicada ao final da noite de sexta-feira, dia 24 de janeiro. No diploma, é referido que devido a um atraso na adaptação do sistema informático, é alterado, pela segunda vez, o prazo de entrega da participação de rendas.

“Estando em causa um modelo novo, tornou -se necessário proceder a uma adaptação dos sistemas de informação, o que determinou desde logo o ajustamento do prazo previsto para apresentação da participação de rendas relativa ao ano de 2019. Verificou-se, contudo, não ter sido possível concluir o procedimento de contratação prévio à referida adaptação dos sistemas de informação, no prazo inicialmente previsto”, indica a portaria assinada pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes.

Já em novembro do ano passado, o prazo tinha sido modificado devido à necessidade de adaptar o sistema. O calendário normal define que a comunicação à Autoridade Tributária seja feita entre 1 de novembro e 15 de dezembro. Na altura, o prazo foi alterado para a apresentação entre 1 de janeiro e 15 de fevereiro. E agora é de novo adiado.

A “simplificação do procedimento administrativo da participação de rendas justifica que a respetiva apresentação seja concretizada exclusivamente por via eletrónica, através da identificação dos elementos fundamentais à aplicação do regime especial, permitindo a dispensa da entrega dos elementos probatórios”, continua a exposição de motivos do diploma.

“Assim, sendo necessário assegurar a comunicação pelos sujeitos passivos da informação indispensável à aplicação daquele regime na liquidação do IMI relativo a 2019, é estabelecido, para este ano, um procedimento e prazo extraordinários para o efeito”, conclui a portaria.

Proprietários falam de “incompetência”

O presidente da Associação Nacional de Proprietários (ANP) afirmou terem chegado a esta associação vários casos de senhorios que não estavam a conseguir apresentar a declaração de rendas por não estar ainda disponível a necessária aplicação informática.

É “inqualificável” afirmou António Frias Marques ao Dinheiro Vivo, acusando o Ministério das Finanças de “incompetência”.

O responsável da ANP lembra que até agora, os senhorios apresentavam a participação das rendas em papel, considerando “incompreensível” que seja obrigatório a comunicação por via eletrónica, quando “estamos a falar de pessoas idosas” com dificuldade em aceder à internet.

Frias Marques acrescenta ainda que, no ano passado, “o comportamento do fisco não foi homogéneo”. “Houve casos em que aceitaram a participação em papel, houve outros que não aceitaram”, declarou o representante dos proprietários.

Em 2012, na sequência do processo de avaliação geral dos imóveis – em que foi atualizado o valor patrimonial tributário (VPT) de mais de quatro milhões de casas – foi criado um regime que determina que, no caso dos imóveis abrangidos por esta reavaliação que se encontrem arrendados, “o VPT dos prédios com rendas antigas, para efeitos exclusivamente de IMI, não pode exceder o valor que resultar da capitalização da renda anual pela aplicação do fator 15”.

O objetivo da medida é evitar que o valor do IMI, calculado com base nos novos VPT, supere aquilo que os senhorios recebiam de rendas por ano.

A medida abrange os contratos de arrendamento de habitação celebrados antes de 1990 e para os contratos não habitacionais celebrados antes de 1995 e que ainda não transitaram definitivamente para o Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU), mas a formulação legal de 2012 impedia que, quem nesse ano não tivesse feito a declaração de rendas ou quem a falhasse nos anos seguintes, pudesse dela beneficiar.