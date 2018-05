Prazos e regras são a única proteção de inquilinos

Carlos Gil faz parte do cada vez mais numeroso grupo de inquilinos que tem um contrato de arrendamento pelo prazo de um ano e, neste ano, passou também pela experiência (cada vez mais comum) de ver chegar pelo correio uma carta a dar-lhe conta da intenção do senhorio em aumentar-lhe a renda. Caso contrário, o contrato não seria renovado.

A lei do arrendamento atualmente em vigor poucas ou nenhumas armas dá ao inquilino para se defender deste tipo de situações, mas há, ainda assim, prazos e regras que os proprietários têm de cumprir. A sua não observância é das poucas situações que dão alguma margem de manobra ao arrendatário para contestar o que lhe é proposto.

Ainda que, por regra, os contratos prevejam uma cláusula de renovação automática, tanto o senhorio como o inquilino podem decidir opor-se a esta renovação. Mas a carta tem datas precisas para ser expedida. Como sublinha ao Dinheiro Vivo Vera Martínez, do departamento de imobiliário da CCA Ontier, a notificação do senhorio o tem de ser feita com uma antecedência mínima de 60 dias se a duração do contrato for até um ano; de 120 dias se a duração inicial for entre um e seis anos; e de 240 dias (oito meses) se o prazo for igual ou superior a seis anos.

“O senhorio não pode denunciar os contratos antes do seu termo, mas pode opor-se à sua renovação”, refere, desde que a carta chegue dentro dos prazos previstos na lei. Ainda assim, depois de receber a notificação do senhorio, verificar a legalidade deste requisito nem sequer foi a primeira preocupação de Carlos Gil. A prioridade, no seu caso, foi saber se poderia contestar o aumento de renda (de cem euros) que lhe estava a ser proposto.

E, mais uma vez, também aqui a margem de manobra do inquilino é reduzida e tudo depende do que ficou acordado no contrato. Há casos em que fica estipulado que a renda é atualizada de acordo com o índice publicado anualmente pelo Instituto Nacional de Estatística (e que reflete a inflação média, excluindo a habitação, apurada em agosto de cada ano). Se assim for, assinala Vera Martínez, o valor contratualizado apenas pode ser alterado quando atinge a data que consta na assinatura.

Ou seja, se o contrato foi iniciado a 3 de abril, apenas nesta mesma data do ano seguinte a renda pode aumentar. E, neste caso, a notificação tem de ser feita com pelo menos 30 dias de antecedência. Caso o contrato nada indique sobre a atualização das rendas, o senhorio tem de esperar que o prazo se aproxime do termo para informar que pretende aumentá-la.