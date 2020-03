Precariedade no Estado praticamente sem alterações desde 2015

O nível de precariedade no Estado praticamente não baixou desde 2015, apesar do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP) lançado pelo Governo precisamente para por fim a situações ilegais. Segundo a edição desta segunda-feira do Jornal de Negócios, os números da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público mostram que, no final de 2019, havia 10,6% dos funcionários das Administrações Públicas com contratos a prazo, contra os 10,9% de 2015.

Na Administração Central, que depende diretamente do Governo, os trabalhadores com contrato a prazo representam 12,6% do emprego, contra os 13,2% de 2015. Mas na Administração Regional e Local os números até se agravaram, passando de 3,6% para 4,8%, sendo a subida mais acentuada nos Açores (10,2% para 12,5%), embora também ocorra na Madeira.

A situação do emprego no Estado contrasta com o setor privado. Segundo o INE, no total das economia nacional, a taxa de precariedade (que inclui os recibos verdes) desceu, em 2019, para 20,8%. Há três anos que se mantinha sem oscilações de relevo em redor dos 22%.

O Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP) começou a ser preparado em 2016 para regularizar situações ilegais em que os trabalhadores tivessem contratos precários mesmo estando sujeitos a poder hierárquico, de disciplina e direção, com horário de trabalho definido e respondendo a necessidades permanentes dos serviços.

Segundo o Ministério da Administração Pública, o PREVPAP permitiu a “regularização de mais de 21 mil postos de trabalho na administração do Estado (central e local)”. Segundo o Negócios, alguns dos concursos (dos quais metade diz respeito à administração central e a outra metade às autarquias) ainda estão a decorrer e o Executivo espera que o processo esteja concluído durante este semestre. Mas o emprego público tem vindo a crescer e parte dos novos funcionários tem vínculos a prazo, fazendo com que a taxa de precariedade não baixe.