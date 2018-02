Precariedade pesa mais agora do que no tempo da troika

O peso dos vínculos de trabalho precários no emprego por conta de outrem é maior agora do que no tempo da troika, revelam dados ontem publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE): representam 22% desde meados de 2014, quando no tempo da troika (segundo trimestre de 2011 a igual período de 2014) a média era 21%.

Em termos absolutos, havia 889 mil contratos a prazo e outras tipologias no final do ano passado, mais 123,5 mil casos do que em meados de 2014, quando aconteceu a então chamada “saída limpa” do programa de ajustamento da troika.

Os contratos por conta de outrem mais precários são: com termo e outras situações. Este segundo grupo é definido pelo INE como “contratos de prestação de serviço (recibos verdes); trabalhos sazonais sem contrato escrito; trabalhos pontuais ou ocasionais”.

Quer isto dizer que, apesar da retoma forte do emprego por conta de outrem (mais 12% desde meados de 2014), o facto é que o universo dos contratos a prazo engordou muito mais depressa (18%). A contratação sem termo (os menos precários) cresceu, claro, mas mais devagar: 10%.

Portanto, tudo somado percebe-se que, apesar de algumas medidas tomadas pelo atual governo, não é possível declarar que a precariedade começou a regredir. Pelo contrário, parece estar a alastrar.

O mesmo se pode dizer em relação à dinâmica intra-anual de 2017. O trabalho por conta de outrem aumentou 4,6% entre o quarto trimestre de 2016 e igual período de 2017; o grupo de trabalhadores do quadro (efetivos) subiu 4,5%; mas há mais 4,6% de precários.

Criação de emprego recorde

Segundo o INE, o país tinha no final de 2017 um total de 4,8 milhões de pessoas empregadas. Este valor vale uma criação de emprego homóloga de 3,5% no quarto trimestre. Ou seja, num ano a economia ganhou 161,3 mil postos de trabalho em termos líquidos, É maior aumento percentual e absoluto das séries oficiais, que remontam a 1998.

O ministro das Finanças, Mário Centeno, deu gás aos novos dados, apontando, justamente, para “o maior ritmo de criação de emprego desde finais dos anos 90”. Há “uma enorme progressão no mercado de trabalho” e “devemos agradecer às empresas portuguesas pelo crescimento dos empregos e salários”, acrescentou.

O INE identifica ainda os maiores contributos para a expansão durante 2017. “O aumento homólogo da população empregada ficou a dever-se, essencialmente, ao acréscimo do emprego” masculino, dos mais velhos, com o ensino secundário, no sector dos serviços e nos contratos sem termo.

O universo “homens” contribuiu com “mais 87,8 mil postos de trabalho; aumento de 3,7%”, o grupo de pessoas com 45 a 64 anos deu um impulso de “130,7 mil empregos, mais 6,9%”.

Visto de outro prisma, o emprego subiu principalmente entre “as pessoas que completaram o ensino secundário ou pós-secundário (87,4 mil; 7,3%)” e que estavam “empregadas no sector dos serviços (118,9 mil; 3,7%)”.

O debate sobre a precariedade do emprego criado reacendeu-se esta semana depois da Comissão Europeia insistir que o governo deve tomar medidas que tornem mais fácil do despedimento de efetivos. O executivo de António Costa rejeita esta abordagem; diz que, tal como está no seu programa, a ideia é antes penalizar mais o recurso dos empregadores às formas precárias. Será algo que só vai estar no terreno em 2019, revelou Bruxelas.