Preço da água vai aumentar em 11 municípios de Leiria e Coimbra

A APIN – Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior Norte, que agrega 11 municípios dos distritos de Coimbra e Leiria, vai aumentar o preço da água em cerca de 10% no início de 2020, foi hoje anunciado.

O aumento prende-se com a correção do défice tarifário dos 11 concelhos, que, no total, atinge os seis milhões de euros anuais, a que estão obrigados pela entidade reguladora, explicou hoje o presidente da Câmara de Penacova, Humberto Oliveira, que lidera o conselho de administração, juntamente com as autarquias de Lousã e Penela.

“As tarifas vão aumentar em média 10% em todos os concelhos, embora nuns seja maior do que noutros, tudo dependendo do ajustamento que cada um tem de fazer para que o preço passe a ser igual em todos os 11 municípios”, referiu o autarca, na apresentação oficial da APIN em Penela, onde está sediada.

No entanto, os municípios vão manter o tarifário social e para famílias numerosas e instituições.

Segundo Humberto Oliveira, caso não houvesse esta agregação, os munícipes de cada concelho teriam de pagar mais pelo fornecimento de água e saneamento.

Criada em 2018 para gerir os serviços de abastecimento de água, de saneamento e resíduos sólidos, a empresa de capitais públicos anunciou hoje que, já em 2020, pretende acabar com o défice tarifário total de seis milhões de euros anuais nos concelhos abrangidos.

“Estamos em sistemas a necessitar de muito investimento, que só eram possíveis através de candidaturas ao POSEUR, cuja elegibilidade só era possível através da agregação de municípios”, disse Humberto Oliveira.

O autarca de Penacova explicou que a agregação numa empresa intermunicipal se deve “ao enquadramento geral do setor e à necessidade de tornar os sistemas mais robustos, melhorar a eficiência e eficácia no setor e atingir a sustentabilidade financeira”.

“A agregação vai permitir o controlo da gestão, o aumento da eficiência dos sistemas, da capacidade de gestão e permite uma equidade tarifária, além de melhorar a capacidade de investimento que não tínhamos sem este sistema”, salientou.

Nos 30 anos do contrato de concessão, a empresa intermunicipal prevê investir 137 milhões de euros, 44 dos quais já nos próximos anos, sendo 40 milhões na área do saneamento, dois milhões em ferramentas de eficiência hídrica e dois milhões na requalificação das redes de abastecimento já existentes.

A APIN agrega os sistemas municipais de abastecimento público de água, de saneamento, de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos dos municípios de Alvaiázere, Ansião, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande (do distrito de Leiria), Góis, Lousã, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela e Vila Nova de Poiares (do distrito de Coimbra).

Abrange uma área de quase 2.000 quilómetros quadrados em territórios de baixa densidade, habitados por 84 mil habitantes e com 65 mil alojamentos.