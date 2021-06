Preço da eletricidade não para de subir, mas governo descarta mais medidas

© Pixabay

A escalada do preço da eletricidade no mercado ibérico já levou o regulador português (ERSE) a aumentar em 3% as tarifas no mercado regulado. Um cenário que em breve poderá chegar também a clientes domésticos e empresariais no mercado livre, que concentra mais de 85% do total de consumidores. Mas, contrariamente a Espanha, o governo não prevê novas medidas para ajudar a mitigar este efeito nas famílias. E relembra que já tinha anunciado um pacote de medidas de apoio para os consumidores industriais.

Nas últimas semanas, o mercado ibérico de eletricidade (Mibel) tem visto os preços a disparar, com a negociação dos contratos diários a superar os 90 euros por Megawatt-hora (MWh) no mercado grossista. Valores que quase tocam máximos históricos e são explicados pela maior dependência das centrais de ciclo combinado, unidades alimentadas a gás natural e que estão a repercutir o aumento dos preços desta fonte de energia e das licenças de emissão de dióxido de carbono (CO2). Uma tendência que tem sido transversal a outros mercados europeus e que, tendo em conta os preços dos contratos futuros, poderá manter-se.

Como explicou ao Dinheiro Vivo João Peças Lopes, especialista do setor, "uma vez que não é previsível, no curto prazo, que os preços das emissões de CO2 e do gás natural desçam, diria que esta é uma situação para se manter, pelo menos durante o período de verão". Mas, acrescenta o professor catedrático da FEUP, "se vierem a ocorrer dias muitos quentes que provoquem o aumento do consumo de eletricidade, devido às necessidades de climatização, a tendência será até para haver um agravamento".

O aumento extraordinário anunciado pela ERSE este mês aplica-se apenas ao mercado regulado. No entanto, se este nível de preços no mercado grossista se mantiver, a subida da componente da energia nas faturas - que pesa menos de metade do total - "é inevitável" quer para clientes domésticos quer para empresariais, confirmou Ricardo Nunes, presidente da Associação de Comercializadoras de Energia no Mercado Liberalizado (ACEMEL).

Face à escalada de preços, o governo espanhol anunciou medidas para mitigar o impacto nas faturas dos consumidores. Os apoios passam pela redução do IVA de 21% para 10% e pela suspensão da taxa sobre a produção de eletricidade por três meses.

Em Portugal, o governo descarta mais mexidas nas componentes fiscais. Fonte oficial do Ministério do Ambiente recordou que os "consumidores domésticos portugueses, ao contrário dos espanhóis, já beneficiaram da entrada em vigor, a 1 de dezembro, da descida da taxa de IVA de 23% para 13% na componente do consumo".

O alívio aplicou-se apenas à potência contratada até 6,9 kVA e para os primeiros 100 kWh gastos em cada mês. Segundo cálculos da Deco, esta medida permitiu uma redução média de cerca de 1,5 euros na fatura mensal.

Apesar de não prever medidas para os consumidores domésticos, fonte oficial do Ministério do Ambiente relembrou que se encontra a preparar um pacote de apoios que irá permitir reduzir os custos para os consumidores industriais.

Dentro deste leque de medidas, o gabinete de Matos Fernandes destacou, por exemplo, que está incluído um mecanismo de compensação dos custos indiretos de CO2, bem como um estatuto dos consumidores eletrointensivos que dará um tratamento diferenciado no regime de autoconsumo.

Quanto à recente escalada do preço grossista de eletricidade, o Ministério do Ambiente referiu que esta subida tem um duplo efeito no preço final. Por um lado, agrava a componente de energia. Mas, por outro, "alivia a componente de acesso às redes a qual, relembra-se, representa cerca de 60% do preço final da eletricidade antes de impostos". O efeito desta subida nas tarifas de acesso às redes só será quantificável aquando da definição, pela ERSE, das tarifas e preços para a energia elétrica em 2022, no final deste ano.

Outro dos fatores que podem ajudar a atenuar o efeito da subida do preço da eletricidade em 2022 é a entrada em exploração das centrais solares, resultantes do leilão de 2019 e pela "poupança decorrente da revisão em baixa dos limiares das tarifas" aplicáveis às centrais eólicas, apontou o governo. Além disso, "as receitas decorrentes dos leilões de licenças de CO2 irão observar um aumento significativo, face às previsões iniciais, o que permitirá reduzir o sobrecusto da Produção em Regime Especial e, consequentemente, as tarifas de acesso às redes", acrescentou.