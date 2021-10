Preço da eletricidade sobe para novo máximo no mercado grossista

Dinheiro Vivo/Lusa 06 Outubro, 2021 • 14:05 Partilhar este artigo Facebook

O preço da eletricidade no mercado grossista ("pool") subiu esta quarta-feira novamente pelo terceiro dia consecutivo para 228,59 euros por megawatt hora (MWh), um novo máximo histórico e 12% acima do preço fixado para terça-feira.

O preço para hoje excede pela terceira vez a barreira dos 200 euros/MWh e é o mais alto da história à frente dos 216,01 euros/MWh registados em 01 de outubro e dos 203,68 euros/MWh verificado na terça-feira.

Além disto, o preço desta quarta-feira é mais de cinco vezes o montante que a "pool" marcou durante a primeira quarta-feira de outubro do ano passado (43,02 euros), e está acima do preço médio de setembro, de 156,15 euros/MWh, que foi o mês mais caro desde que há registos.

Nos primeiros cinco dias de outubro, o mercado grossista registou um preço médio de 186,66 euros/MWh, que poderá retirar setembro como o mês com o preço mais elevado desde que há registos.

Entretanto, o preço médio da eletricidade no mercado grossista ("pool") estabeleceu um novo máximo para quinta-feira, de 288,53 euros/megawatt hora (MWh), 26,2% mais caro do que hoje.

Na quinta-feira será a quarta vez que o preço da eletricidade excede a barreira dos 200 euros/MWh, que ultrapassou pela primeira vez a 01 de outubro, um mês em que nos primeiros sete dias já estabeleceu três máximos de sempre.

A escalada de preços que afeta uma grande parte da Europa deve-se, entre outros fatores, ao aumento do preço do gás nos mercados internacionais, que é utilizado em centrais de ciclo combinado e que fixa o preço de mercado na maioria das horas, e à subida do preço dos direitos de emissão de dióxido de carbono (CO2).