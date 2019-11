Preço da gasolina desce 8,9 cêntimos num ano

O preço da gasolina 95 desceu 8,9 cêntimos por litro nos últimos doze meses terminados em outubro, ou seja, uma quebra de 5,5%, revela o relatório mensal sobre combustíveis da Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE). Em outubro de 2018, o preço batia os 1,60 euros, sendo que no mês passado aproximava-se dos 1,50. Também em relação a setembro, o valor desceu 0,4 cêntimos (menos 0,25%).

O gasóleo conheceu igualmente um decréscimo neste período, mas menos acentuado. Segundo dados da ENSE, o gasóleo embarateceu 3,9 cêntimos nos últimos doze meses findos em outubro, menos 2,7%. Há perto de um ano, o preço do gasóleo estava abaixo do 1,40 euros e agora já ultrapassou essa fasquia. Em relação ao mês de setembro deste ano, este combustível apresentou uma subida de 1,4 cêntimos (mais 0,99%).

No mês passado, Portugal era o 10.º país dos 28 da União Europeia com o preço médio antes de impostos mais elevado no gasóleo e na gasolina, sendo que neste último combustível ocupava a sétima posição com o preço mais alto após impostos. No gasóleo e após impostos, mantinha-se na 10.ª posição.

O consumo mensal de gasolina e gasóleo aumentou 1,18% em outubro face ao homólogo do ano passado, mas já sem registar as subidas significativas de 7,3% e 11% de outubro de 2017 e de 2016, respetivamente. Já face a setembro, o consumo teve um incremento de 9,7%.

Segundo a ENSE, o país consumiu em outubro 86.885 toneladas de gasolina, uma quebra de 2,51% face ao mês homólogo, e 437.203 toneladas de gasóleo, mais 1,95%.