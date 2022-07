Preço da gasolina deve descer três cêntimos e gasóleo oito na próxima semana

Combustíveis devem baixar na próxima semana © DR

Os preços dos combustíveis devem baixar no início da próxima semana, apurou o Dinheiro Vivo junto de fontes do sector. Assim, e de acordo com o fecho das cotações na quinta-feira, o gasóleo pode vir a custar menos oito cêntimos por litro, ao mesmo tempo que se prevê que o preço da gasolina baixe três cêntimos. De referir que estes valores estão sujeitos às alterações do mercado desta sexta-feira.

Falta agora conhecer as mexidas no ISP para a semana que vem. Na semana passada, o Ministério das Finanças informou que não haveria redução no valor do Imposto Sobre Produtos Petrolíferos no gasóleo. Já no que à gasolina diz respeito, o desconto foi de 0,4 cêntimos.

No início da semana foi anunciado pelo Governo a redução do preço dos combustíveis, onde se verificou a descida de três cêntimos por litro de gasóleo e de 3,9 cêntimos para a gasolina.

A descida do gasóleo foi a primeira desde 30 de maio, enquanto no caso da gasolina se verificou um recuo pela segunda semana.