Preço da gasolina em Portugal é 21 cêntimos mais elevado do que o praticado em Espanha

Os portugueses pagam, em média, mais 21 cêntimos por litro de gasolina 95 simples do que os espanhóis. Já no gasóleo a diferença é de 16 cêntimos, também a favor dos vizinhos espanhóis. Os dados, referentes ao quarto trimestre de 2021, são da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), que comparou os preços dos combustíveis nos 27 Estados-membros da União Europeia.

Com um crescimento de 1,7% face ao trimestre anterior na gasolina e de 4,3% no gasóleo, Portugal praticou, no último trimestre do ano passado, um preço médio de venda ao público de 1,699 euros por litro na gasolina 95 simples e de 1,520 euros no gasóleo simples. Um aumento que ficou bem abaixo do verificado em Espanha, onde o preço médio da gasolina subiu 5,1% face ao trimestre anterior e o do gasóleo aumentou 7,1%. Mesmo assim, o preço médio de venda ao público no país vizinho foi de 1,488 euros na gasolina 95 simples, ou 21,1 cêntimos abaixo do praticado em Portugal, e de 1,358 euros no gasóleo, 16,2 cêntimos abaixo da média nacional.

Mas, destaca a ERSE, no seu boletim, que Portugal praticou um preço médio de venda sem impostos mais baixo do que Espanha. "A carga fiscal aplicada em Portugal (57%) justificou a menor competitividade dos preços no contexto da Península Ibérica", refere a entidade reguladora na análise à gasolina 95 simples. Em Espanha, os impostos aplicados à gasolina são de apenas 49%, seis pontos percentuais abaixo de Portugal.

Já no gasóleo, "o peso fiscal em Portugal justificou a prática de preços 25 cêntimos por litro mais altos do que em Espanha. Sem impostos, os preços médios nacionais são 1,3 cêntimos por litro inferiores ao do país vizinho", explica a ERSE. O peso dos impostos no preço final de venda ao público é de 52% em Portugal e de 45% em Espanha.

Na União Europeia, o aumento do preço médio da gasolina 95 simples foi de 5,4% e de 8,3% no gasóleo, fazendo com os preços médios dos 27 subissem para 1,532 e 1,448 euros por litro, respetivamente. Indica a ERSE que Portugal se situa na oitava posição dos países que vendem gasolina 95 simples mais cara na EU-27, correspondendo o preço português a uma diferença de 51 cêntimos face ao país com os preços mais baixos - a Bulgária, com um preço médio de 1,19 euros por litro - e de 27 cêntimos comparativamente aos Países Baixos, que têm o preço mais elevado da Europa: 1,97 euros.

Quanto ao gasóleo, Portugal tem o 10.º preço mais alto, o que significa que o consumidor português paga 32 cêntimos por litro a mais do que os búlgaros - o gasóleo custa 1,2 euros por litro na Bulgária, o valor mais baixo em toda a UE - e 35 cêntimos abaixo dos suecos. Com 1,87 euros por litro, a Suécia tem o preço médio mais alto da União Europeia.

Em termos globais, o leste da Europa "praticou os preços médios de venda de gasolina 95 simples mais baixos na UE-27. O preço médio de venda aumentou cerca de 6,6 cêntimos por litro, comparativamente ao trimestre anterior, passando de 1,454 euros para 1,532 euros por litro. Em Portugal, o agravamento foi de 2,8 cêntimos por litro.

No gasóleo, o aumento médio da UE, comparativamente ao terceiro trimestre de 2021, foi de 9,2 cêntimos por litro, com os países de Leste a praticarem os valores mais baixos. Em Portugal, a subida foi de 6,3 cêntimos.

Preços a subir desde dezembro

Com as cotações do petróleo em alta no mercado internacional, os preços dos combustíveis voltam a subir esta semana. As previsões apontam para um aumento de um cêntimo por litro no gasóleo simples e de dois cêntimos por litro na gasolina 95 simples, elevando os preços para 1,631 euros e 1,778 euros por litro, respetivamente. Os dados da Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (APETRO) mostram que esta é a sexta subida consecutiva no preço do gasóleo e a nona no caso da gasolina. Ou seja, desde a primeira semana de dezembro que o preço de venda ao público da gasolina 95 simples não pára de subir, acumulando já um aumento total de quase 12 cêntimos por litro. No caso do gasóleo, os dados da APETRO mostram subidas consecutivas desde meio de dezembro, com um agravamento total acumulado de mais de 13 cêntimos por litro.