Preço da gasolina estabiliza em outubro e o gasóleo cai para mínimo de 4 meses

"O PVP do gasóleo simples registou a segunda descida consecutiva, contrariando no mês de outubro o aumento da cotação no mercado europeu. O último mês encerrou em tendência decrescente (-0,6%) face ao mês anterior, representando o valor mais baixo dos últimos quatro meses", lê-se no boletim mensal do mercado de combustíveis da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

Já o PVP médio da gasolina simples 95 "manteve-se praticamente constante face a setembro , demonstrando uma estabilização do preço de mercado que se verifica desde julho".

De acordo com o regulador, "a componente do PVP de maior expressão corresponde a impostos", que em outubro representou 65,3% do total da fatura no caso da gasolina e 60,1% no do gasóleo.

Na gasolina, a cotação internacional e o respetivo frete passam a representar 17,7% da fatura, "refletindo a descida das cotações internacionais dos destilados ligeiros", enquanto no gasóleo o valor da cotação internacional e frete representou 19,8% do valor final, peso que "tem vindo a diminuir desde julho".

Quanto ao preço médio de venda do GPL (Gás de Petróleo Liquefeito) Auto, em outubro "diminuiu pela sétima vez neste ano, ainda que de uma forma pouco expressiva (-0,4%)", situando-se nos 0,692 euros/litro.

Segundo a ERSE, no GPL "a cotação e o frete têm vindo a aumentar desde junho, atingindo em outubro os 27,1%", sendo que "os impostos e a margem de comercialização representam cerca de três quartos do preço suportado pelo consumidor, tendo a margem sofrido uma ligeira redução face ao mês de setembro".

De acordo com o regulador, "os hipermercados mantêm as ofertas mais competitivas nos combustíveis rodoviários seguidos pelos operadores do segmento 'low cost'".

Na gasolina simples, os preços praticados nos hipermercados situaram-se 2,5% abaixo dos operadores do segmento 'low cost' e foram 9% inferiores aos dos postos de abastecimento que operam sob a insígnia de uma companhia petrolífera, representando uma poupança de 13 cêntimos/litro.

Já no caso do gasóleo simples, os hipermercados apresentaram preços médios cerca de 11 cêntimos/litro abaixo do PVP médio nacional e os operadores com ofertas 'low cost' praticaram um preço médio de 1,169 euros/litro, o que representa um adicional de 2,9% face ao preço dos hipermercados. As companhias petrolíferas de bandeira reportaram preços de 1,264 euros/litro, cerca de 2,5 cêntimos acima do preço médio nacional.

Quanto ao GPL Auto, em outubro os postos de abastecimento com insígnia de uma companhia petrolífera venderam, em média, três cêntimos/litro acima do preço médio nacional e 12 cêntimos/litro acima do preço praticado pelos hipermercados.

Numa análise da variação geográfica de preços a nível nacional, a ERSE conclui que, "embora pouco diferenciados, os preços médios de gasolinas 95 e gasóleos simples revelam algumas diferenças regionais".

"Em outubro, a diferença de valor entre o preço médio nacional e o preço médio nos distritos portugueses para a gasolina simples 95 e gasóleo simples é genericamente mais elevada no distrito de Bragança, verificando-se também o preço da gasolina 95 um pouco mais elevado em Beja", nota.

Já Braga e Santarém "são os distritos com os combustíveis rodoviários (gasolina e gasóleo) mais baratos em Portugal continental, sendo que Aveiro, Coimbra, Leiria e Viseu também apresentam gasóleo genericamente mais barato face ao preço médio praticado a nível nacional", precisa.

No caso do GPL engarrafado (butano e propano), "Viana do Castelo e Vila Real registaram, para Portugal continental, o menor custo", enquanto "Setúbal, Beja e Faro, apresentam os preços mais elevados".

"Em outubro, as maiores diferenças face aos preços médios nacionais são observadas nos distritos do sul de Portugal continental, designadamente em Faro, Beja e Setúbal, e em Lisboa, Coimbra e Évora. Contrariamente, os distritos mais a norte do país, como Viana do Castelo e Vila Real apresentam os preços do GPL engarrafado mais baratos", refere a ERSE.

Segundo acrescenta, "os distritos do interior mais próximos de Espanha, como Portalegre, Castelo Branco, Bragança e Guarda, assim como Porto e Braga, também apresentam preços baixos".