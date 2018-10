Preço da gasolina baixa três cêntimos com mexida no ISP

As alterações ao Adicional do Imposto Sobre Produtos Petrolíferos (ISP) vai fazer baixar o preço da gasolina em três cêntimos por litro. A indicação foi avançada esta tarde pelo ministro das Finanças durante o primeiro dia do debate na generalidade do Orçamento do Estado para 2019 (OE 2019).

Mário Centeno anunciou a medida numa resposta ao deputado do PCP Paulo Sá que questionou o ministro sobre a necessidade de reduzir a carga fiscal sobre os combustíveis, depois do aumento das taxas feito em 2016 e que ficou conhecido como o “adicional” do ISP.

Com as alterações, o preço do litro de gasolina baixa três cêntimos, sendo eliminado o aumento verificado há dois anos.