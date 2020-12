Preço da luz vai descer 0,6% no mercado regulado em 2021

© DR

O preço da eletricidade para os consumidores do mercado regulado vai, em 2021, baixar 0,6%, anunciou esta terça-feira a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). Uma medida que vai abrange cerca de um milhão de famílias que ainda permanecem no mercado regulado, mas, também, as que, tendo transitado para o mercado livre, optaram pela tarifa equiparada.

Mas, em compensação, as tarifas de acesso às redes vão sofrer um agravamento de 3,6% para os clientes de Baixa Tensão Normal, ou seja, as famílias e para os de Baixa Tensão Especial, habitualmente os pequenos negócios, lojas e escritórios. Significa isto que, para os clientes em mercado livre, janeiro poderá trazer um agravamento no preço da energia elétrica. No entanto, a ERSE lembra que a componente de energia adquirida por cada comercializador tem, também, impacto, pelo que, defende, "é possível que, face a preços historicamente baixos do mercado grossista de energia elétrica", o acréscimo no acesso às redes em 2021 "seja compensado pela componente de energia", à semelhança do que acontece com as clientes no mercado regulado.

Recorde-se que, em outubro, a proposta de tarifas enviada pelo regulador ao Conselho Tarifário para 2021 não previa qualquer alteração no preço final da eletricidade no mercado regulado. Mas também a parcela de acesso às redes proposta então comportava um aumento maior, de 4,2% para as famílias em vez dos 3,6% que efetivamente vai vigorar a partir de 1 de janeiro.

Em comunicado, o regulador explica que o aumento da tarifa de Acesso às Redes em Baixa Tensão decorre de um acréscimo de 6,2% na tarifa de Uso Global do Sistema, resultado do "aumento dos Custos de Interesse Económico Geral (CIEG), acentuado pelo forte acréscimo do diferencial de custos com a aquisição de energia a produtores em regime especial".

A diminuição da procura de energia elétrica, em 2020, "agrava o efeito do aumento de custos por unidade de energia fornecida", acrescenta a ERSE, sublinhando, que, "todo o exercício tarifário procurou não comprometer a sustentabilidade económica do Sistema Elétrico Nacional (SEN) e das tarifas dos anos subsequentes, contendo o valor da dívida no final do ano de 2021 igual ao perspetivado no final de 2020".

Além disso, o regulador lembra que o valor final das faturas é o resultado da soma de três parcelas distintas, o acesso às redes, o preço da energia e as taxas e impostos, para sustentar que a descida do IVA na eletricidade "terá um efeito final de redução da fatura paga pelos consumidores abrangidos pela medida".

Por fim, a ERSE recomenda aos consumidores que se mantenham atentos aos preços do mercado, e que procurem utilizar os simuladores disponíveis para melhor se informarem. "Se encontrarem uma melhor oferta de mercado, devem mudar de comercializador", sustenta o regulador.