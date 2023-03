Preço da OPA sobre a Sonaecom "não vai mudar" - Administrador financeiro Sonae

Sede do grupo Sonae, na Maia © DR

Dinheiro Vivo/Lusa 29 Março, 2023 • 16:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O administrador financeiro (CFO) da Sonae, João Dolores, afirmou esta quarta-feira que o preço da Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a Sonaecom "não vai mudar" porque "é um preço" que o grupo considera "justo".

Em 21 de dezembro, a Sonae anunciou ter uma OPA sobre as ações não detidas da Sonaecom, com uma contrapartida de 2,50 euros por ação, sendo que a Maxyield - Clube dos Pequenos Acionistas considera que o preço oferecido pela Sonae nesta operação "é injustificado" e que "não é de considerar".

"O preço da OPA não vai mudar. É um preço que consideramos justo e não temos qualquer intenção de o alterar", afirma o CFO da Sonae.

"Acreditamos que esta oferta é uma oportunidade única para os acionistas minoritários venderem as suas ações a um valor substancialmente superior à cotação da ação nos últimos anos e que foi, aliás, validado pela própria CMVM [Comissão do Mercado de Valores Mobiliários]", adiantou o gestor, referindo que "o prémio pago é de 25% face à cotação do último fecho antes do anúncio da OPA e de 33% face à média dos seis meses anteriores".

João Dolores referiu que "nos três anos" antes da oferta "a ação nunca atingiu este valor". Ora, "naturalmente, cada acionista da Sonaecom deve agora fazer a sua própria avaliação sobre as condições da oferta e tomar uma decisão até ao dia 14 de abril", prosseguiu.

E se "não atingirmos os 90% do capital social, como exigido pela CMVM, a empresa irá manter-se cotada em bolsa", disse.

Este é "um cenário possível e com o qual vivemos bem. Acreditamos que a retirada de bolsa seria o cenário mais vantajoso para todos, quer para a Sonae, que simplificaria a sua estrutura societária, quer para os restantes acionistas da Sonaecom, que poderiam vender a um preço muito superior ao registado pela ação antes do lançamento da OPA", afirmou.

No entanto, "se não tivermos investidores em número suficiente a querer aproveitar esta oportunidade, a Sonaecom manter-se-á em bolsa e prosseguirá com a sua estratégia ambiciosa de investimento nos setores de telecomunicações e novas tecnologias", acrescentou.

A decisão "está agora nas mãos dos acionistas" e, "seja qual for o resultado da OPA, estamos confortáveis em relação ao futuro", rematou.