Preço das casas com subida homóloga de 21% em agosto

Lisboa © Orlando Almeida/Global Imagens

Dinheiro Vivo 19 Setembro, 2022 • 15:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O preço de venda de habitação atingiu em Portugal Continental uma subida homóloga de 21,1% em agosto, de acordo com dados da Confidencial Imobiliário. Trata-se de um "nível de valorização inédito no mercado nacional no âmbito da atual série do Índice de Preços Residenciais da Confidencial Imobiliário [que começou em 2007]", diz em comunicado esta empresa que fornece dados sobre o mercado imobiliário.

Desde o início do ano que os preços sobem em cadeia mais de 1% ao mês, tendo aumentado 2,5% em maio e julho e 1,7% em agosto, sublinha a Confidencial Imobiliário.

O anterior pico na evolução do preço das casas aconteceu antes da pandemia e "rondou os 17,5%", avança a CI. A covid-19 levou a uma desaceleração, mas desde março de 2021 "que os preços retomaram a tendência de intensificação nas subidas, a qual tem sido especialmente vincada ao longo de 2022", acrescenta.

Os dados revelam ainda que os aumentos mais acentuados verificam-se nas periferias das Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto e noutras cidades mais pequenas do país. "Os mercados com níveis de preços mais consolidados têm vindo a apresentar subidas mais contidas", explica a CI. É o caso da cidade de Lisboa que registou uma subida homóloga de 10,6% no segundo trimestre do ano, um abrandamento face aos 13,5% registados no trimestre anterior.

Os preços médios demonstram bem a valorização do mercado imobiliário. Em agosto, "considerando um período acumulado de três meses, ascendeu a 2025€/m2, mantendo-se no patamar superior aos 2000€/m2 que tinha sido atingido no 4º trimestre de 2021", de acordo com os dados do SIR-Sistema de Informação Residencial.