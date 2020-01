Preço das casas dispara mais de 20% nos arredores de Lisboa

Comprar casa fora dos centros urbanos requer às famílias um esforço cada vez maior. A mais recente análise da Confidencial Imobiliário, plataforma que agrega a evolução dos preços das habitações, revela que é nos concelhos periféricos da capital que mais se faz sentir a valorização do metro quadrado.

No terceiro trimestre do ano passado, os concelhos do Montijo, Barreiro, Alcochete e Mafra foram, a nível nacional, os que registaram um maior aumento homólogo dos preços das casas, todos com subidas na ordem dos 25%.

Já com aumentos a oscilar entre os 24,9% e os 20% surgem os concelhos periféricos de Almada, Sesimbra, Amadora, Moita, Seixal, Sintra e Setúbal. Com subidas menos acentuadas, entre 15,9% e 17,%, destacam-se Oeiras, Odivelas, Vila Franca de Xira e Palmela. Cascais e Loures, com variações de 11,1% e 6,7%, respetivamente, surgem no fim da tabela dos aumentos na Área Metropolitana de Lisboa.

No concelho de Lisboa, o aumento registado entre julho e setembro de 2019 foi de 9,7%, um valor que equivale a menos de metade da variação homóloga sentida em alguns dos concelhos da periferia. Na capital, os preços têm vindo a estabilizar na casa dos 9%, depois dos fortes aumentos dos últimos anos.

Na Área Metropolitana do Porto a tendência é semelhante. No concelho do Porto, a subida dos preços no período em análise ficou próxima dos 24%. Apesar de expressiva, tem vindo a desacelerar, comparada com os quase 33% registados no final de 2018.

O Porto consegue ser ultrapassado por Matosinhos, onde o aumento do valor das habitações toca os 25%. Nos concelhos de Vila do Conde, Póvoa de Varzim e Espinho as subidas oscilam entre 21,9% e 18,7%. Em Valongo chega aos 15%. As menores subidas da Área Metropolitana do Porto tiveram lugar em Gondomar, Gaia e Maia, onde variaram entre 14% e 10%.