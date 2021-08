Preço das casas para arrendar em Portugal desce 4,9% no último ano

© Leonardo Negrão/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 31 Agosto, 2021 • 14:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O preço das casas para arrendar em Portugal desceu 4,9% num ano (agosto de 2021 face a igual mês de 2020), custando no final de agosto 10,9 euros o metro quadrado (m2), revelou o Idealista.

Quanto à variação trimestral do índice de preços de arrendamento elaborado pelo Idealista foi de -0,9%, refere a plataforma imobiliária em comunicado, lembrando que durante o último ano o preço das casas para arrendar desceram na Área Metropolitana de Lisboa (-6,2%, para 12,4 euros/m2), no Algarve (-0,6%, para 9,8 euros/m2) e no Norte (-0,6%, para 9,3 euros/m2).

Por outro lado, foi no Alentejo onde se assistiu a uma maior subida dos preços (3,9%), seguida do Centro (3,8%), da Região Autónoma da Madeira (2,4%) e da Região Autónoma dos Açores (0,9%).

Já no que à venda de imóveis diz respeito, os dados do portal Idealista mostram uma queda de 1,8% no preço médio de venda anunciado, que baixa, em agosto, para 365.264 euros, após estar em crescimento ligeiro desde abril. Mas, na comparação homóloga, o valor médio cresceu 7,1%. Há um ano, o valor médio era de 341.145 euros.

Évora foi o distrito com maior aumento do preço médio de venda de imóveis, com um crescimento homólogo de 23%, seguido da Região Autónoma da Madeira e de Portalegre, com aumentos respetivos de 19,5% e de 14,5%.

Em sentido contrário, a Guarda "volta a ser, pela terceira vez consecutiva, o distrito com a maior quebra do valor médio relativamente ao período homólogo do ano passado (-6,7%), passando de 121.337 para 113.201€ em agosto de 2021", refere o portal.