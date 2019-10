Preço das rendas aumenta 9% no primeiro semestre. Novos contratos caem 10%

O valor da renda da casa continua a subir por todo o país. Nos primeiros seis meses de 2019, os novos contratos de arrendamento ficaram 9,2% mais caros face ao mesmo período do ano passado. O preço do metro quadrado passou de 4,80 euros para cinco euros no primeiro semestre.

Ao mesmo tempo, há cada vez menos famílias a conseguir arrendar casa. Os dados publicados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) revelam que o número de novos contratos recuou 10,5%. Foram assinados cerca de 71 mil contratos, face a mais de 77 mil registados no período homólogo.

Há 37 municípios onde o valor mediano ultrapassa a referência nacional. Situam-se sobretudo na Área Metropolitana de Lisboa (AML) e no Algarve. É na capital que o valor mediano das rendas bate recordes: o metro quadrado custa 11,71 euros. Na prática, uma casa de 50 metros quadrados terá uma renda mediana de 585 euros na cidade de Lisboa.

A seguir a Lisboa, os municípios com as rendas mais altas do país são Cascais, Oeiras, Porto, Amadora, Odivelas, Almada e Matosinhos. O valor das rendas oscila entre os sete euros e os 10,23 euros por metro quadrado.

Segundo a análise do INE, os municípios de Braga, Setúbal, Matosinhos e Porto destacam-se entre os municípios com mais de cem mil habitantes por terem registado as taxas de variação homólogas mais elevadas.

Ao nível das freguesias, Santo António e Misericórdia, em Lisboa, continuam a disputar o título do metro mais caro do país. Santo António manteve-se à frente no segundo semestre, atingindo os 14,12 euros, mais 7,8% face ao ano anterior. A freguesia da Misericórdia surge logo a seguir com o metro quadrado a valer 14,03 euros, mas aqui o aumento face ao primeiro semestre de 2018 foi de 13,8%. Os maiores aumentos homólogos, acima de 20%, registaram-se em Carnide e nas Avenidas Novas.

No Porto, a União das freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde detém o valor mais elevado dos novos contratos, com 9,62 euros, bem como a maior taxa de variação homóloga: 25,3%.

Dos cerca de 71 mil novos contratos assinados, mais de 23 mil foram registados na Área Metropolitana de Lisboa. Juntas, as zonas de Lisboa e Porto representam metade de todos os novos contratos de arrendamento assinados no primeiro semestre. Em contraste, no Baixo Alentejo foram registados apenas 390 novos arrendamentos.

