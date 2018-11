Preço das rendas em Lisboa desacelerou no 2º trimestre

À semelhança do que começou já a acontecer com o preço de venda das casas em algumas zonas de Lisboa (concretamente no centro histórico), também os preços das rendas começam a dar um sinal de abrandamento. Não é que não continuem a subir (em termos homólogos ou mesmo trimestrais), mas o ritmo a que sobem é agora bastante mais lento.

No segundo trimestre deste ano as rendas das casas na cidade de Lisboa aumentaram 1,8% face ao trimestre anterior e 17% em termos homólogos. Em ambos os casos, segundo mostram os dados apurados pela Confidencial Imobiliário no seu Índice de Rendas Residenciais (IRR), se regista uma abrandamento já que no primeiro trimestre de 2018 as subidas tinham sido de 4,6% (na evolução trimestral) e 20% (na homóloga).

Este é já o terceiro trimestre seguido de abrandamento nos valores das rendas. Apesar desta tendência, as “subidas intensivas” que se registaram nestes dois últimos anos fizeram com que os preços pagos atualmente pelos novos inquilinos esteja 38% acima dos valores observados em 2010 – antes de o mercado começar a cair como resultado da violenta crise financeira e económica.

A Ci assinala, contudo, que apesar deste abrandamento, o segundo trimestre deste ano foi o oitavo consecutivo em que os valores das rendas em Lisboa registaram subidas homólogas a dois dígitos. A mais expressiva (22%) aconteceu entre abril e junho de 2017.

O comportamento dos preços em Lisboa acaba por influenciar as zonas limítrofes pois, sentindo o índice (IRR) da Ci, na restante Grande Lisboa, as rendas das casas subiram 14% em termos homólogos e 3% em termos trimestrais – valores idênticos aos observados no arranque do ano.

“O contágio do desempenho das rendas na capital à restante região começou a ser visível sobretudo no último ano, com o IRR a exibir variações homólogas de entre 12% a 14% há cinco trimestres consecutivos”, assinala a Ci.

No conjunto do país, as rendas de casas destinadas a habitação aumentaram 11,2% face ao segundo trimestre de 2017, denotando uma desaceleração por comparação com os valores do início do ano. Este abrandamento foi também visível na evolução em cadeia: o acréscimo de 2,4% compara com o registo de 3,6% no primeiro trimestre.