Preço de venda das casas aumenta 1,2% no 1.º trimestre

Vista de Lisboa © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 12 Abril, 2021 • 12:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O preço de venda das casas no país apresentou uma variação trimestral de 1,2% no primeiro trimestre deste ano, período que coincidiu com o segundo confinamento geral, de acordo com o Índice de Preços Residenciais da Confidencial Imobiliário.

Deste modo, a valorização trimestral manteve-se em níveis semelhantes à observada no quarto trimestre de 2020, de 1,3%, e, em termos homólogos, os preços apresentaram uma subida de 2,6% em março de 2021, acrescentou a entidade, em comunicado.

"Apesar de manter a variação homóloga em terreno positivo, este resultado confirma a tendência de perda do ritmo de crescimento verificada no último ano e a qual tem sido o principal reflexo da pandemia no comportamento dos preços", pode ler-se no comunicado, que lembra que, no final do primeiro trimestre de 2020, os preços das casas subiam mais de 15% em termos homólogos, com este indicador a perder fôlego ao longo de 2020.

O preço médio de venda das casas em Portugal Continental fixou-se em 1.653€/m2 no 1º trimestre de 2021, conforme dados do SIR-Sistema de Informação Residencial. Relativamente ao tempo médio de venda das casas, situa-se nos seis meses.