Preço do barril Brent cai 4,40% para 26,50 dólares

O receio de que a expansão da pandemia do novo coronavírus, cuja designação científica é Covid-19, vá reduzir a procura mundial de petróleo voltou a puxar para baixo a cotação do Brent no mercado de futuros de Londres, onde fechou a recuar 4,40%, para 26,50 dólares.

O preço do barril de crude do mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão de hoje no International Exchange Futures a cotar 1,22 dólares abaixo dos 27,72 com que encerrou as transações na quarta-feira.

Apesar de as medidas de estímulo económico aprovadas por vários países terem impulsionado a cotação do barril nos últimos dias, a preocupação com os danos provocados pela pandemia continua a marcar as negociações no mercado do petróleo.

A crise pandémica vai implicar uma redução muito forte na procura de petróleo. Por outro lado, e para agravar esta perspetiva, a guerra de preços iniciada pela Arábia Saudita prossegue, em prejuízo designadamente de russos e norte-americanos.