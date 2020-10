Preço do barril Brent cai hoje 3,45% e perde 11% em uma semana

Refinaria no Texas, EUA © Eric Thayer/AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 29 Outubro, 2020 • 21:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,35 dólares abaixo dos 39,16 com que fechou as transações na quarta-feira.

A cotação do Brent voltou a cair fortemente pelo segundo dia consecutivo, depois de na quarta-feira ter recuado 4,95%, acumulando uma desvalorização de 11% desde quinta-feira da semana passada.

A redução da atividade económica que os investidores estão a antecipar, perante a reimposição de restrições drásticas contra a propagação da pandemia do novo coronavírus em diversos países, tem-se feito sentir nas negociações sobre os futuros do petróleo nos dias mais recentes.

A preocupação principal é com a travagem na procura de petróleo e a ampliação da diferença em relação ao nível da oferta.

Para mais, a notícia de um aumento maior do que esperado das reservas petrolíferas nos EUA aumentou a perceção de que o consumo já começou a diminuir, o que agravou a tendência descendente dos preços.