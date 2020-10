Processamento de petróleo © CHANDAN KHANNA/AFP

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em dezembro terminou, esta terça-feira, no mercado de futuros de Londres em alta de 1,90%, para os 41,20 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 77 cêntimos acima dos 40,43 dólares com que encerrou as transações na segunda-feira.

A variação do preço foi explicada pela antecipação da redução da produção no Golfo do México, devido ao mau tempo.