Preço do barril Brent sofre forte queda, de 5,31%, e fica abaixo dos 40 dólares

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em novembro encerrou no mercado de futuros de Londres em baixa de 5,31%, para os 39,78 dólares, ficando abaixo dos 40 dólares pela primeira vez desde junho.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão a cotar 2,23 dólares abaixo dos 42,01 com que fechou as transações na segunda-feira.

A renovada preocupação com a debilidade da procura global tem puxado para baixo a cotação do Brent nas últimas sessões, depois de semanas em que o preço do barril tinha estabilizado em torno dos 45 dólares.

Os dados sobre uma queda da procura de gasolina nos EUA começaram a pesar nas negociações dos futuros de petróleo na semana passada, uma tendência que se agudizou depois de a Arábia Saudita ter descido o preço das suas exportações para a Ásia e os EUA.

O aumento da tensão entre EUA e China contribuiu também para a descida do Brent, dado o entendimento que uma redução das trocas entre estas duas economias afetaria as exportações petrolíferas para o país asiático.

Regressa assim o medo entre os investidores quanto a um cenário de excesso de oferta no mercado, apesar dos cortes de produção decididos pela Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os seus aliados para o procurar evitar.