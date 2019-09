Preço do barril de Brent baixa 1,77% para 60,78 dólares

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em novembro terminou hoje no mercado de futuros de Londres em baixa de 1,77%, para os 60,78 dólares.

O crude do mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,1 dólares abaixo dos 61,88 com que fechou as transações na sexta-feira.

O preço do crude europeu retrocedeu depois de se saber que a Arábia Saudita restabeleceu plenamente o volume de produção de petróleo, após os ataques a instalações petrolíferas da empresa estatal Aramco.

O secretário-geral da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Mohamed Barkindo, informou hoje que a situação se estabilizou, se bem que a produção saudita tenha estado reduzida em 5,7 milhões de barris de petróleo diários, devido aos estragos causados nas instalações de Abqaiq e Jurais.

A distensão no Médio Oriente afetou a cotação do Brent, que baixou para o nível mais baixo desde a data daqueles ataques, 14 de setembro.