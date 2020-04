Preço do barril de Brent cai 3,75% para 31,60 dólares

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em junho terminou, esta quinta-feira, no mercado de futuros de Londres em baixa de 3,75%, para os 31,60 dólares.

O crude do mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 1,23 dólares abaixo dos 32,83 com que fechou as transações na quarta-feira.

A cotação do barril perdeu terreno na última parte da sessão, enquanto se esperava os eventuais cortes de produção decididos pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo e outros produtores de relevo.