Preço do barril de Brent desce 0,07% para 41,02 dólares

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em agosto fechou, nesta sexta-feira, o mercado de futuros de Londres em baixa de 0,07%, para os 41,02 dólares.

O crude do mar do Norte, de referência na Europa e nos mercados internacionais, fechou a cotar três cêntimos abaixo dos 41,05 dólares com que encerrou as transações na quinta-feira.

Apesar de ligeira, esta baixa ocorre perante a subida continuada dos casos de infeções com o novo coronavírus nos EUA, o que ameaça a reabertura da economia, e depois de conhecido o aumento da produção petrolífera norte-americana.