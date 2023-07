Preço do cabaz de alimentos com IVA Zero desceu 10%

A isenção do imposto de IVA ZERO nos bens essenciais vai durar até 31 de outubro © Leonel de Castro / Global Imagens

O preço do cabaz alimentar abrangido pelo IVA zero diminuiu 10,06%, desde a implementação da medida, em abril passado.

A indicação é prestada pelo ministério da Economia e Mar, que revela que de acordo com os dados da ASAE (Autoridade de Segurança Alimentar e Económica), no âmbito da monitorização realizada até segunda-feira, esta baixa no preço nas "46 tipologias de bens alimentares" traduz-se numa redução "relevante, progressiva e sustentada, do preço dos bens alimentares que integram o referido cabaz".

Recorde-se que a medida IVA zero entrou em vigor a 18 de abril, na sequência de um pacto tripartido entre o Governo e o setor da produção alimentar e também da distribuição. O intuito do programa é - segundo o Executivo de António Costa - combater os efeitos dos preços altos da alimentação no rendimento das famílias portuguesas.

O IVA zero estará em vigor até ao final de outubro e os produtos que compõem a cesta foram escolhidos com base num cabaz de alimentação saudável elaborado pelo ministério da Saúde, assim como nos indicadores que as empresas de distribuição têm sobre os produtos mais consumidos pelos portugueses.

Ainda de acordo com a Deco Proteste, o preço de 41 produtos que a associação monitoriza (dos 46 que integram o cabaz sujeito à isenção do IVA), desceu pela quinta semana consecutiva, tendo diminuído cerca de 7,15%