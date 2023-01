Preço do cabaz de produtos não alimentares subiu quase três euros em janeiro

© DR

A inflação e todas as consequências da guerra na Ucrânia estão a atingir o bolso dos portugueses. Para além da alimentação, que aumenta a olhos vistos, também os produtos não alimentares estão a ser impactados. Como revela uma análise do KuantoKusta, entre 8 de dezembro do ano passado e 4 de janeiro de 2023, o preço de um cabaz de produtos não essenciais subiu praticamente três euros (2,57 euros), o que corresponde a uma subida de 1,01%.

O comparador de preços revela que de 8 a 20 de dezembro, o mesmo cabaz custava 253,95 euros, em média. Na quinzena seguinte, os mesmos produtos já custavam 256,52 euros, ou seja, uma subida de 1%.

Neste cabaz, o KuantoKusta incluiu produtos de compra recorrente de higiene pessoal, cuidados do cabelo, cuidados do corpo, depilação, cuidados da barba e alimentação para animais.

Os artigos que sofreram uma subida mais acentuada de preços foram o champô, que passou de 12,18 euros para 12,88 euros (+5,75%), a lâmina de depilação para mulher, que de 8,60 euros aumentou para 9,05 euros (+5,23%), o gel de banho, cujo preço passou de 17,36 euros para 18,02 euros (+3,8%) e a pasta de dentes, que custava 6,64 euros e subiu para 6,85 euros (+ 3,16%).

O comparador de preços identificou ainda alguma descidas: o protetor solar, que passou de 22,08 euros para 21,13 euros (-3,80%), e a máscara para o cabelo, que custava 19,50 euros e desceu para 19,47 euros (-0,15%). O desodorizante para homem manteve o preço de 10,60 euros.

Ricardo Pereira, diretor de marketing do KuantoKusta, alerta os consumidores e pede atenção para as promoções e para os preços que as lojas praticam, de forma a conseguirem poupar. "É importante estar atento às oscilações de preço e comparar para identificar oportunidades de poupança. Em alguns casos, vale a pena comprar em quantidades, como por exemplo nas rações para animais: normalmente as embalagens maiores apresentam um preço por quilo mais baixo", frisa o responsável. E, aponta que, apesar destes aumentos serem de baixo valor, "quando analisados em conjunto representam um peso adicional para as famílias portuguesas".

Para os mais novos

Na mesma linha, o KuantoKusta analisou um cabaz de produtos para cuidados de higiene e alimentação para bebés, dos zero aos 12 meses (fraldas, toalhitas, chupetas, creme muda fraldas, estojo de higiene, leite lactente, papa, iogurte, cremes, escova e pasta de dentes).

Aqui, entre 21 de dezembro e 4 de janeiro, foram comparados os preços de 12 artigos. "Esta seleção de produtos custava 144,64 euros a 4 de janeiro, uma descida de apenas 0,42 euros (-0,29%) relativamente aos 145,06 euros que o mesmo cabaz custava a 21 de dezembro", refere o comparador de preços, em comunicado. O creme hidratante, as toalhitas e o creme lavante foram os artigos que registaram as maiores descidas, com -7,96%, -3,19% e -2,09%, respetivamente. Já as subidas (+11,19%, +8,97% e +2,61%) ocorreram nos preços dos iogurtes, nas escovas e pasta de dentes e nas chupetas. Comparados estes valores com o cabaz analisado a 30 de outubro, o KuantoKusta conclui que o preço subiu na ordem dos 0,39%.

E, precisamente por esta razão, Ricardo Pereira alerta: "Apesar de verificarmos, em janeiro, que muitas marcas e retalhistas estão a fazer campanhas dedicadas a produtos para bebés e puericultura, o peso destas é pouco expressivo no cabaz analisado e no total gasto pelos consumidores, pelo que é importante estar atento ao histórico de preços e procurar as oportunidades mais baratas, que nem sempre estão alinhadas com os descontos prometidos pelas lojas".