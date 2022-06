Preço do cabaz não alimentar aumenta quatro euros em junho

© Leonardo Negrão/Global Imagens

Comprar um cabaz de produtos não alimentares já custa 184,34 euros, ou seja, mais quatro euros do que em maio. O KuantoKusta fez as contas à variação de preços entre o dia 11 de maio e esta quarta-feira, e chegou à conclusão que o preço de um cabaz que inclua ração animal, champô, gel de banho, desodorizante, pasta de dentes, analgésicos, espuma de barbear, protetores solar e produtos de nutrição para bebé, aumentou 2,22%.

Como explica o comparador de preços, a 11 de maio, o mesmo cabaz custava 180,24 euros, mais 16,95 euros (+10,65%) do que o seu custo a 11 de fevereiro.

No entanto, e apesar do aumento generalizado dos preços, o diretor de Marketing do KuantoKusta, Ricardo Pereira, sublinha que alguns produtos sofreram uma baixa de preço em maio. A pasta de dentes, o gel de banho e o gel analgésico desceram 30, 51 e 75 cêntimos, respetivamente.

"Os consumidores devem estar atentos e aproveitar as reduções de preços que surjam nestes períodos", alerta Ricardo Pereira, que estima a desaceleração da inflação nos próximos meses.

"Com os saldos de verão à porta, e com o regresso às aulas a seguir-se, é importante dar confiança às famílias portuguesas, garantir que têm à disposição os melhores preços e atenuar os efeitos da inflação no consumo, que acabará por afetar comerciantes e consumidores."

O KuantoKusta destacou ainda os produtos que entre 11 de fevereiro e 22 de junho tiveram a maior subida de preço médio: lâminas de Gillete para mulher, de 12,62 para 19,46 euros (+35,15%); espuma de barbear, de 1,97 para 2,90 euros (+32,07%); máscara para cabelo, de 6,57 para 8,43 euros (+22,06%); e gel de banho, de 1,99 para 2,52 euros (+21,03%).