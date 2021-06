Preço do gás natural aumenta 0,3% a partir de outubro

Lisboa, 29/09/2019 - Gás Natural (João Silva / Global Imagens ) © João Silva/Global Imagen

O preço do gás natural no mercado regulado vai subir 0,3% em outubro, anunciou esta terça-feira a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), sublinhando que se trata de um acréscimo inferior ao que tinha sido inicialmente proposto.

O aumento agora anunciado pela ERSE vai abranger "os cerca de 243,5 mil consumidores que permanecem no comercializador de último recurso e que representam cerca de 2% do consumo nacional", refere a entidade reguladora em comunicado.

O preço agora decidido vai vigorar entre 1 de outubro deste ano e 30 de setembro de 2022.

A explicar este acréscimo, está uma perspetiva de aumento do fornecimento do gás natural. "Apesar da redução da tarifa de acesso às redes, perspetiva-se uma subida no custo de aprovisionamento do gás natural, o que justifica o acréscimo nas tarifas transitórias de venda a clientes finais", indica a ERSE.

A entidade reguladora refere ainda que nos últimos cinco anos "tendo em conta as sucessivas reduções de preços nos anos anteriores, a variação acumulada da tarifa transitória de venda a clientes finais para clientes domésticos de gás, registou uma redução de 8,4%."

Aumentos residuais

A nota emitida pela ERSE indica simulações para casos-tipo de agregados familiares, com os aumentos que representam a atualização tarifária agora anunciada.

Para um casal sem filhos e um consumo médio de 138 metros cúbicos por ano, o aumento mensal rondará os quatro cêntimos (0,04 euros). Já para uma família com dois elementos do casal e dois filhos com um consumo médio de 292 metros cúbicos por ano, o acréscimo é de sete cêntimos (0,07 euros).

A ERSE lembra que "cerca de 56 mil consumidores com tarifa social beneficiarão de um desconto de 31,2% sobre as tarifas transitórias de Venda a Clientes Finais."