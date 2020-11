Preço do gás natural caiu 15,4% no primeiro semestre

Preços do gás natural para consumidores domésticos na Europa no primeiro semestre de 2020 © Eurostat

Os preços do gás natural para consumidores domésticos caíram, em Portugal, 15,4% no primeiro semestre do ano, colocando o país em quarto lugar no top das maiores descidas na Europa. A Letónia, com menos 29,4%, a Lituânia, com menos 19,8%, e a Suécia, com menos 16%, lideram.

Os dados são do Eurostat, que explica que a descida de preços na Suécia se deveu, essencialmente, à descida de impostos, enquanto na Letónia a explicação se deve ao decréscimo do preço do gás natural. Na Lituânia e em Portugal, a descida de preços ao consumidor resultou da combinação dos dois fatores, diz o Eurostat.

Em sentido contrário, a maior subida nas tarifas do gás aconteceu na Holanda, com um agravamento de 8%, acima da França (+ 7,3%) e da Croácia (+ 5,2%). E se no primeiro caso, a explicação está nos impostos mais altos, nos dois restantes tem mesmo a ver com o aumento do custo do gás.

Expressos em euros, os preços médios do gás natural no primeiro semestre de 2020 foram mais baixos em 3,2 euros por cada 100KWh na Letónia, Hungria e Roménia, e em 3,6 euros na Lituânia. Foram mais altos em 10 euros por 100 kWh na Holanda e em 9,8 euros na Suécia, enquanto os consumidores franceses e dinamarqueses viram a sua fatura agravada em 7,9 e 7,5 euros por 100kWh, respetivamente, indica o Eurostat. Portugal ocupa o 9º lugar na tabela europeia.