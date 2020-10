Preço do gasóleo em setembro com valor mais baixo dos últimos três meses

© Luis Costa Carvalho

De acordo com o Boletim dos Combustíveis e GPL relativo a setembro, o preço de venda ao público (PVP) do gasóleo "atingiu o valor mais baixo dos últimos três meses, 1,247 euros/litro, correspondendo a uma variação de -1,7% face ao mês anterior", uma tendência em linha com o mercado europeu.

Os hipermercados continuam a ser os operadores com preços de gasóleo mais competitivos, em média 11 cêntimos abaixo do preço médio nacional.

Os operadores com ofertas "low cost" (preço reduzido) disponibilizaram gasóleo simples a um preço médio de 1,176 euros por litro, ou seja, 2,9% acima do preço dos hipermercados.

Já as companhias petrolíferas de bandeira reportaram preços de 1,272 euros por litro, cerca de 2,5 cêntimos acima do preço médio nacional.

No mês de setembro, comprar gasóleo aditivado representou um acréscimo de 5,5 cêntimos por litro face ao gasóleo simples.

Pelo contrário, o PVP da gasolina simples 95 registou um ligeiro aumento de 0,1% face a agosto.

Também neste caso foram o s hipermercados a a apresentar as ofertas mais competitivas, 2,5% abaixo dos operadores do segmento "low cost" e 9,1% inferiores aos dos postos de abastecimento que operam sob a insígnia de uma companhia petrolífera, representando uma poupança de 13 cêntimos por litro, refere a ERSE.

A gasolina 95 aditivada custou em média mais 2,3% do que gasolina simples 95, em setembro, e tendo este acréscimo sido mais pronunciado na gasolina 98 (cerca de 6%).

Quanto aos consumos, observou-se, em setembro, um aumento de 3,1%, que se deve, sobretudo ao GPL e ao gasóleo, cujo consumo aumentou 2,4 quilotoneladas (kton), e 25,2 kton, respetivamente, face a agosto.

No sentido oposto, o consumo de "jet fuel" e de gasolina caiu 4,1 kton e 6,3 kton em setembro, face ao mês anterior.

Numa análise por território, Braga e Santarém registaram os preços de gasóleo e gasolina mais baixos e Beja e Bragança, os mais caros.

Quanto ao GPL, Viana do Castelo, Vila Real e Portalegre registaram, para Portugal continental, a garrafa de GPL (butano e propano) com o menor custo, enquanto Setúbal, Beja e Faro apresentam os preços mais elevados.