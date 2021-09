Preço do petróleo Brent baixa 0,50% para 71,74 dólares por barril

Mar do Norte © AFP

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em novembro encerrou, nesta terça-feira, no mercado de futuros de Londres (Reino Unido) em 71,74 dólares, menos 0,50% que no final da sessão anterior.

O crude do mar do Norte, que serve de referência na Europa, concluiu o dia no International Exchange Futures com uma queda de 0,36 dólares em relação à última negociação, na segunda-feira, quando terminou em 72,10 dólares.

O Brent manteve a tendência decrescente da última sessão, depois da Arábia Saudita ter reduzido os preços das entregas de petróleo na Ásia em cerca de um dólar por barril, decisão que fez aumentar os receios dos investidores sobre a evolução da procura na região.

Com desempenhos um pouco melhores do que o esperado, os indicadores económicos chineses não foram suficientes para reverter a queda do preço do petróleo.